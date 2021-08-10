Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом в Крыму

Обстановка стабилизировалась, но не улучшилась.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о ситуации с коронавирусом. На заседании регионального правительства чиновник заявил о том, что эпидемиологическая обстановка на полуострове стабилизировалась, но при этом медики не фиксируют снижения числа инфицированных.

Ситуация более-менее стабилизировалась, однако динамики на снижение количества заболевших пока нет, к сожалению. Сергей Аксенов, губернатор Крыма

Эксперт пояснил, что за последние сутки на территории Крыма врачи зафиксировали 294 новых случая заражения коронавирусом. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что за все время пандемии ковида на полуострове выявлено более 63 тысяч заболевших, почти 53 тысячи выздоровевших. Погибли от инфекции 1 882 человека.

Аксенов призвал главу Песчаного уйти в отставку из-за работы общепита ночью.

Видео: ВК/Сергей Аксенов