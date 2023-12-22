Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Глава Крыма оценил работу силовиков на полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов в собственном Telegram-канале поблагодарил российское силовое ведомство за предотвращение серии терактов в регионе. Чиновник добавил, что действия сотрудников спецслужб заслуживают самой высокой оценки. Речь идет о предотвращении серии преступлений на полуострове. В четверг, 30 мая, Центра общественных связей ФСБ РФ уведомил журналистов о том, что что представители надзорного ведомства предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах. В противоправной деятельности оказались задействованы пятеро местных жителей. Ранее эти люди были завербованы украинской военной разведкой. Один из подозреваемых подорвался при извлечении взрывчатки из тайника.

Работа ФСБ и всех наших спецслужб заслуживает самой высокой оценки. Они – профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта. Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности. Сергей Аксенов, глава Крыма

Российский губернатор отметил, что те враги, которые хотят нанести вред стране и ее населению, должны помнить о том, что от возмездия не никто не уйдет.

Аксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора".

Фото и видео: Telegram / Аксенов Z 82