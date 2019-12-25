Глава региона не хочет отменять курортный сезон.

Сергей Аксенов оценил возможность закрыть Крым для туристов из-за COVID-19. Об этом глава полуострова сообщил коллегам во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чиновник уточнил, что курортный сезон глобально не влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

По тем регионам, где не было курортного сезона, динамика еще хуже, чем у нас, поэтому это точно не влияет на ситуацию. Точно закрытие Крыма от туристов нам глобального плюса не даст, и резкого снижения в два раза никакого не будет. Уже у нас все варится внутри Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник напомнил, что закрытие полуострова для туристических поездок привело бы к значительным убыткам в курортной сфере.

Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины.

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