Он заявил, что украинский и русский народы — братья.

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины. Он заявил, что никто предвзято к ним относится не будет.

Украинский народ точно нам не враг. Сергей Аксёнов, глава республики Крым

Он отметил, что в Крыму рады не только украинским туристам, но и тем, кто приезжает на полуостров работать. По словам чиновника, он накануне провёл встречу с украинскими предпринимателями.

Аксёнов заявил, что украинский и русский народы — братья. Однако подчеркнул, что украинское руководство — "не братья".

Ранее Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19.