Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины. Он заявил, что никто предвзято к ним относится не будет.
Украинский народ точно нам не враг.
Сергей Аксёнов, глава республики Крым
Он отметил, что в Крыму рады не только украинским туристам, но и тем, кто приезжает на полуостров работать. По словам чиновника, он накануне провёл встречу с украинскими предпринимателями.
Аксёнов заявил, что украинский и русский народы — братья. Однако подчеркнул, что украинское руководство — "не братья".
Ранее Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19.
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