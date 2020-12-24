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Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19

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Новые ограничения для профилактики заражения коронавируса на полуострове вводиться не будут.

Сергей Аксенов оценил вероятность введения новых мер по COVID-19. Об этом глава крымского полуострова рассказал коллегам на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковая предложила ввести перед новогодними праздниками дополнительные профилактические условия.

Никаких запретов новых точно не будет. Возможно, сегодня еще дадут данные по фудкортам в торговых центрах, поскольку Роспотребнадзор выступает за то, что фудкорты, особенно в сезон распродаж, тоже являются местом массового скопления людей

Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что ранее Аксенов заявил о том, что школьники по региону досрочной уйдут на зимние каникулы. Он подчеркнул, что учащиеся вернутся к образовательному процесс в установленный для этого срок. Сейчас планов у властей по поводу перевода детей на дистанционное обучение нет.

В Крым вылетели четыре самолета Минобороны с медтехникой для госпиталей.

Видео: ВК/Сергей Аксенов

Теги: крым, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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