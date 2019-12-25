Аксенов дал совет властям Украины на фоне водной блокады Крыма

За последние шесть лет в Крыму сделано больше, чем во всей независимой Украине за последние 30 лет.

Глава Крыма Сергей Аксенов дал совет властям Украины на фоне водной блокады полуострова. Он призвал их заниматься улучшением дел в собственной стране, комментируя радостные реплики украинских властей о дефиците воды в российской республике. Его слова приводит "Парламентская газета".

Аксёнов подчеркнул, что Крым справится с нынешними трудностями — как уже преодолел проблемы в транспортной, продовольственной, энергетической и дипломатической сферах. Он призвал сравнить нынешний полуостров с тем, каким он был шесть лет назад.

За шесть с половиной лет на полуострове было сделано больше, чем за предыдущие 23 года. Сергей Аксёнов, глава Крыма

По его мнению, за последние шесть лет в Крыму сделано больше, чем во всей независимой Украине за последние 30 лет. Аксёнов подчеркнул, что на решение проблемы с обеспечением водой полуострова из федерального бюджета уже выделено 50 миллиардов рублей.

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