Глава Крыма Сергей Аксенов дал совет властям Украины на фоне водной блокады полуострова. Он призвал их заниматься улучшением дел в собственной стране, комментируя радостные реплики украинских властей о дефиците воды в российской республике. Его слова приводит "Парламентская газета".
Аксёнов подчеркнул, что Крым справится с нынешними трудностями — как уже преодолел проблемы в транспортной, продовольственной, энергетической и дипломатической сферах. Он призвал сравнить нынешний полуостров с тем, каким он был шесть лет назад.
За шесть с половиной лет на полуострове было сделано больше, чем за предыдущие 23 года.
Сергей Аксёнов, глава Крыма
По его мнению, за последние шесть лет в Крыму сделано больше, чем во всей независимой Украине за последние 30 лет. Аксёнов подчеркнул, что на решение проблемы с обеспечением водой полуострова из федерального бюджета уже выделено 50 миллиардов рублей.
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