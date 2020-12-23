Наталья Пеньковская считает необходимым ужесточить меры по противодействию распространения коронавируса на полуострове.

В Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции сообщила глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Чиновница предложила ввести дополнительные меры в преддверии новогодних праздников. Она уточнила, что на полуострове продолжает фиксироваться неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Соответствующий указ будет подписан главой республики.

По данным Пеньковской, в Крыму наблюдается рост числа новых зараженных коронавирусом. Она призвала местных жителей пользоваться средствами индивидуальной защиты. Особое внимание на этот вопрос чиновница призвала уделить религиозным деятелям.

Мы подготовили письма, и сегодня они уйдут в адрес всех конфессий по этому поводу. Соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты - они обязательные в том числе и на религиозных службах Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по региону

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Видео: VK / Сергей Аксенов