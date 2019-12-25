Глава профильного комитета СФ прокомментировал высказывание Зиновия Свереды.

Константин Косачев оценил призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму. Глава международного комитета Совета Федерации прокомментировал телеканалу "Вместе-РФ" слова украинского политолога Зиновия Свереды. Ранее иностранец предложил Киеву устроить Черноморскому флоту атаку. По мнению российского сенатора, Россия не угрожает ни одной стране, но не допустит того, чтобы с ней разговаривали на языке силы.

На Украине псевдопатриотическая, а по сути националистическая истерия. Остается надеяться, что эта истерия не до конца захватила власть имущих на Украине, потому что любая попытка решать конфликт на юго-востоке силовым путем уже будет нарушением имеющихся договоренностей, в частности минских соглашений Константин Косачев, российский сенатор

Парламентарий уточнил, что даже гипотетическая попытка использования военной мощи в отношении полуострова или другой составной части российской территории будет для Украины "смерти подобно". Он добавил, что это должны все понимать.

На Украине призвали "устроить" России "Перл-Харбор".

Фото: Piter.tv