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В Крым вылетели четыре самолета Минобороны с медтехникой для госпиталей

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Один отряд медиков перебросили в Симферополь из Ростова-на-Дону.

В Крым вылетели четыре самолета Минобороны с медтехникой для госпиталей. Два отряда военных медиков будут переброшены в Симферополь и Ялту для работы с пациентами в медицинских учреждений.

- Даны указания по развертыванию двух госпиталей в Республике Крым. - цитата из сообщения Минобороны

Отмечается, что отправить медтехнику и военных врачей в Крым поручили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

Один отряд медиков перебросили в Симферополь из Ростова-на-Дону.

Ранее мы писали, что спецпредставителем губернатора в Смольном назначен осужденный за взятку военный врач.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: госпитали, крым, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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