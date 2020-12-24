Один отряд медиков перебросили в Симферополь из Ростова-на-Дону.

В Крым вылетели четыре самолета Минобороны с медтехникой для госпиталей. Два отряда военных медиков будут переброшены в Симферополь и Ялту для работы с пациентами в медицинских учреждений.

- Даны указания по развертыванию двух госпиталей в Республике Крым. - цитата из сообщения Минобороны

Отмечается, что отправить медтехнику и военных врачей в Крым поручили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

Один отряд медиков перебросили в Симферополь из Ростова-на-Дону.

Ранее мы писали, что спецпредставителем губернатора в Смольном назначен осужденный за взятку военный врач.

Видео: YouTube / Минобороны России