Спецпредставителем губернатора в Смольном назначен осужденный за взятку военный врач

В администрации Белевитин пишет отчеты по ситуации с ковидом в городе.

Бывший военный врач Александр Белевитин назначен спецпредставителем губернатора в Смольном по вопросам здравоохранения и медицины. Как рассказала "Фонтанка" 23 декабря, Белевитин составляет отчеты для Беглова о том, как в городе обстоят дела с коронавирусом.

Отмечается, что военный врач со скандальным прошлым пришел в Смольный по личному приглашению градоначальника: Беглов оценил его колоссальный опыт военного медика, а должность спецпредставителя не является государственной службой. Напомним, что в 2011 году Белевитина арестовали по обвинению в крупных взятках, доля бывшего начальника Военно-медицинской академии составила 5% от суммы госконтракта Минобороны или 180 тысяч евро. В 2012 году Белевитина приговорили к 8 годам лишения свободы, а год спустя освободили досрочно.

Фото: Piter.tv