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Аксаков заявил, что рост ВВП в 2021 году может составить 4%
Сегодня, 15:27
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lesjasap

Аксаков заявил, что рост ВВП в 2021 году может составить 4%

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Депутат рассказал, что РФ показывает лучшие показатели, чем мировая экономика.

Анатолий Аксаков заявил, что рост ВВП в 2021 году может составить 4%. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. При этом рост промышленности может составить показатель в 2,6:. По данным специалиста, этот уровень можно считать "вполне оптимистичным". При данном сценарии развития отрасли, инвестиции увеличатся примерно на 4%. Это подстегнет рост экономики страны.

Мы прогнозируем рост 3,3%, это заложено в наших эконом документах. Многие эксперты говорят, что скачок будет более высокий, потому что после пандемии проще подниматься с нуля, чем с более высокого уровня. Возможно, 4% и даже более

Анатолий Аксаков, депутат Госдумы России

По мнению парламентария, Россия "сносно" переносит пандемию по сравнению с другими странами. Он добавил, что падение ВВП мировой экономики составит около 4% к концу 2020 года. Эксперт учитывают в своем прогнозе изменения в мировой конъюктуре.

Страны АСЕАН создали крупнейшую зону свободной торговли.

Фото: Pixabay.com

Теги: анатолий аксаков, ввп, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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