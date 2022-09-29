Аксаков: трудности с приемом российских карт за рубежом разрешат

Депутат ГД рассказал о том, что отказываться от российской системы власти не будут.

Глава профильного комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что трудности с приемом российских платежных карт "МИР" за рубежом политики разрешат. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, проводимой в центре ТАСС. Гость брифинга пояснил, что проблему можно решать несколькими способами.

Наша Национальная система платежных карт (НСПК) входит в пятерку лучших систем, отказываться от такой системы будет обидно. Уверен, что временные решения будут преодолены, поэтому руки опускать не надо. Сейчас эмитированы почти 130 млн карт, система нормально работает. Анатолий Аксаков, депутат ГД

Парламентарий пояснил, что в списке методов решения проблемы, у властей есть возможность создания общей банковской карты, которая будет использовать технологии НСПК наподобие кобейджинговой. Однако подобное решение также может подвергнуться западному антироссийкому санкционному давлению. Во втором случае можно создать в третьих странах не идентифицированную карту, которую можно было бы использовать в качестве платежной, а также способной получать платежи с "МИРа". Полный отказ от отечественной платежной системы Аксаков назвал невыгодным для страны решением.

Аксаков заявил об отсутствии максимума долга для кредитных каникул из-за мобилизации.

Фото и видео: Вконтакте/ Пресс-центр ТАСС