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Аксаков заявил об отсутствии максимума долга для кредитных каникул из-за мобилизации

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Депутат ГД РФ раскрыл подробности о новом законе.

Глава профильного комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил об отсутствии максимума задолженности для кредитных каникул в отношении граждан, которые подверглись частичной мобилизации. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции ТАСС. Эксперт отметил, что в ходе разработки законопроекта политики и аналитики учитывали возможность установили лимита кредитного долга, однако от этой идеи отказались.

Сумма кредита не оговаривается, может быть любая.

Анатолий Аксаков, депутат ГД

Напомним, что 28 сентября Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции и членам их семей.

Аксаков: обособление иностранных акций может производиться для подготовки судебных исков.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

Теги: анатолий аксаков, кредитные каникулы, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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