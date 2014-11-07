Ахмеда Билалова отпустили под залог в США

Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" ранее был задержан в Майами

Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог в США. 1 ноября его освободили из заточения в иммиграционной службе. Далее его судьбой распорядится суд.

Отмечается, что Билалов остается в процессе выдворения через суд.

В конце октября Билалова задержали в доме в Майами, где он был со своей женой и грудным ребенком. Американские правоохранители предъявили к Билалову претензии на основе того, что он въехал в страну три года назад по неиммиграционной визе и не покинул ее в срок.

В 2013 году имя Билалова звучало в скандальном деле о злоупотреблении полномочиями при строительстве олимпийских объектов. Тогда Ахмеда Билалова вместе с его братом-подельником объявили в международный розыск.

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