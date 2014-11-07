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Ахмеда Билалова отпустили под залог в США
Сегодня, 19:15
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Ахмеда Билалова отпустили под залог в США

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Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" ранее был задержан в Майами

Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог в США. 1 ноября его освободили из заточения в иммиграционной службе. Далее его судьбой распорядится суд. 

Отмечается, что Билалов остается в процессе выдворения через суд.

В конце октября Билалова задержали в доме в Майами, где он был со своей женой и грудным ребенком. Американские правоохранители предъявили к Билалову претензии на основе того, что он въехал в страну три года назад по неиммиграционной визе и не покинул ее в срок.

В 2013 году имя Билалова звучало в скандальном деле о злоупотреблении полномочиями при строительстве олимпийских объектов. Тогда Ахмеда Билалова вместе с его братом-подельником объявили в международный розыск.

Также мы писали, что Кристина Асмус потребует компенсации за свой портрет на могильной плите.

Видео: 

Теги: ахмед билалов, курорты северного кавказа, олимпийский комитет россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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