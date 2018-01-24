Кристина Асмус потребует компенсации за свой портрет на могильной плите

Одна из ритуальных компаний поплатится за свою оригинальность.

Российская актриса Кристина Асмус, чей портрет без ее ведома разместили на надгробной плите ради рекламы, потребует взыскания с авторов проекта компенсации за моральный ущерб. Об этом 1 ноября сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Асмус Анатолия Кучерену.

По словам адвоката, причастные к инциденту лицу установлены. Проблему попытаются решить миром, однако при случае подадут иск в суд.

О скандале стало известно после того, как на выставке похоронных услуг "Некрополь", которая прошла на ВДНХ, заметили лицо актрисы на гранитном надгробии. С помощью Асмус компания продемонстрировала свои технические возможности. Поступок ритуальной компании грубо нарушает закон, который не позволяет использовать фото россиян без их согласия. Кроме того, актриса и ее близкие были неприятно потрясены.

В ближайшее время выяснится сумма компенсации, которую готова предложить компания. Деньги, по словам Кучерены, отправят в детский дом или больным детям.

Видео: Реабилитационный центр "Три сестры" / Youtube