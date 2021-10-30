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Старинное надгробие показалось у форта в Кронштадте в результате отлива
Сегодня, 12:35
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Старинное надгробие показалось у форта в Кронштадте в результате отлива

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При высоком уровне воды его было не видно.

Экскурсовод, который рассказывает горожанам об интересных местах Кронштадта, заметил в Финском заливе надгробную плиту. Находка была сделана 20 августа.

Чтобы избавиться от водорослей, пришлось немного поработать щеткой.

При низком уровне воды у каменного основания гавани форта "Пётр l" мы заметили мраморный куб. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это надгробная плита, где можно разглядеть следующие слова: "….коится Николай Григорьевичъ Сидоровъ".

рассказал петербуржец. 

Комментаторы предположили, что надгробие могло быть посвящено купцу Николаю Григорьевичу Сидорову, который занимался предпринимательством и общественной деятельностью в XIX веке, однако доподлинно неизвестно.

Фото: ВКонтакте / Форты и маяки Кронштадта: экскурсии / Саша Уртьев

Теги: мраморная плита, надгробие, форт петр i
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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