Старинное надгробие показалось у форта в Кронштадте в результате отлива

При высоком уровне воды его было не видно.

Экскурсовод, который рассказывает горожанам об интересных местах Кронштадта, заметил в Финском заливе надгробную плиту. Находка была сделана 20 августа.

Чтобы избавиться от водорослей, пришлось немного поработать щеткой.

При низком уровне воды у каменного основания гавани форта "Пётр l" мы заметили мраморный куб. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это надгробная плита, где можно разглядеть следующие слова: "….коится Николай Григорьевичъ Сидоровъ". рассказал петербуржец.

Комментаторы предположили, что надгробие могло быть посвящено купцу Николаю Григорьевичу Сидорову, который занимался предпринимательством и общественной деятельностью в XIX веке, однако доподлинно неизвестно.

Фото: ВКонтакте / Форты и маяки Кронштадта: экскурсии / Саша Уртьев