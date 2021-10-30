Старинное надгробие показалось у форта в Кронштадте в результате отлива

Экскурсовод, который рассказывает горожанам об интересных местах Кронштадта, заметил в Финском заливе надгробную плиту. Находка была сделана 20 августа.
Чтобы избавиться от водорослей, пришлось немного поработать щеткой.
При низком уровне воды у каменного основания гавани форта "Пётр l" мы заметили мраморный куб. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это надгробная плита, где можно разглядеть следующие слова: "….коится Николай Григорьевичъ Сидоровъ".
рассказал петербуржец.
Комментаторы предположили, что надгробие могло быть посвящено купцу Николаю Григорьевичу Сидорову, который занимался предпринимательством и общественной деятельностью в XIX веке, однако доподлинно неизвестно.
Фото: ВКонтакте / Форты и маяки Кронштадта: экскурсии / Саша Уртьев
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