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На реконструкцию форта "Пётр I" в Кронштадте направят 1,1 млрд рублей
Сегодня, 13:57
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На реконструкцию форта "Пётр I" в Кронштадте направят 1,1 млрд рублей

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Объект культурного наследия войдёт в состав кластера "Остров фортов" вместе с фортами "Император Александр I" и "Кроншлот".

Правительство России выделило из резервного фонда 1,1 млрд рублей для проведения реконструкции форта Петр I в Кронштадте для включения его в состав туристического кластера "Остров фортов". Распоряжение о проведении работ подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Форт XVIII-XIX веков постройки является объектом культурного наследия федерального значения. Кроме того, он  пополнил Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо указанного объекта, в состав "Острова фортов" также войдут форты "Император Александр I" и "Кроншлот".

Ранее мы сообщили о том, что более 104 тыс. туристов выбрали водный транспорт, чтобы добраться до Кронштадта.

Фото: кронштадт.рф

Теги: кронштадт, правительство рф, санкт-петербург, форт петр i
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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