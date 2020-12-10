Более 104 тыс. туристов выбрали водный транспорт, чтобы добраться до Кронштадта

С конца апреля по октябрь на скоростных "Метеорах" проехали 56 тыс. пассажиров.

Навигационный сезон на водном маршруте из Петербурга в Кронштадт завершился. Об этом 8 ноября рассказали в пресс-службе комитета по туризму.

С конца апреля по октябрь на скоростных "Метеорах" проехали 56 тыс. пассажиров. У туристов большим спросом пользовался экскурсионный маршрут вокруг фортов на двухпалубных теплоходах: его посетили более 48 тысяч человек.

Суммарно количество пассажиров на водных маршрутах превысило 104 000 человек – в полтора раза больше, чем прогнозировалось на сезон.

Ранее в 2023 году к "Острову фортов" запустят скоростные катамараны. В салоне и на открытой палубе смогут разместиться до 200 человек.

Фото: Telegram / Спб-Главный