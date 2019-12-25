Скульптуру каменного ангела из Полежаевского парка передали музею городской скульптуры

Молодые специалисты займутся реставрацией ангела.

Депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов передал мраморную скульптуру коленноприклоненного ангела из Государственному музею городской скульптуре. Ангела нашли в конце декабря 2020 года в Полежаевском парке. По всей видимости, он украшал чье-то надгробие, но по неизвестным причинам оказался "выкинут". Об этом рассказала искусствовед Ирена Мозолевская.

Скульптура без головы и рук лежала на Аллее Славы около вантового моста через Дудергофский канал. В КГИОП сообщили, что объект не находится под охраной. В связи с этим ведомство не уполномочено решать, кому передать ангела.

Оставлять находку в парке значило утратить её навсегда, ведь вандалы наверняка уничтожили бы скульптуру окончательно: у некоторых людей, особенно в праздники, обостряется тяга к разрушению. По моему совету Никита Кириллов перенёс выявленный объект в безопасное место, где я и провела осмотр и искусствоведческий анализ. рассказала специалист.

Скорее всего, скульптура была установлена на женской могиле. Находка могла пострадать еще в начале XX века. В Государственном музее городском скульптуре ее согласились принять. В дальнейшем над ангелом будут работать студенты-реставраторы. Они приведут объект в порядок и законсервируют памятник.

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Фото: vk.com/ulyanka_spb