Скульптуру каменного ангела из Полежаевского парка передали музею городской скульптуры

Депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов передал мраморную скульптуру коленноприклоненного ангела из Государственному музею городской скульптуре. Ангела нашли в конце декабря 2020 года в Полежаевском парке. По всей видимости, он украшал чье-то надгробие, но по неизвестным причинам оказался "выкинут". Об этом рассказала искусствовед Ирена Мозолевская.
Скульптура без головы и рук лежала на Аллее Славы около вантового моста через Дудергофский канал. В КГИОП сообщили, что объект не находится под охраной. В связи с этим ведомство не уполномочено решать, кому передать ангела.
Оставлять находку в парке значило утратить её навсегда, ведь вандалы наверняка уничтожили бы скульптуру окончательно: у некоторых людей, особенно в праздники, обостряется тяга к разрушению. По моему совету Никита Кириллов перенёс выявленный объект в безопасное место, где я и провела осмотр и искусствоведческий анализ.
рассказала специалист.
Скорее всего, скульптура была установлена на женской могиле. Находка могла пострадать еще в начале XX века. В Государственном музее городском скульптуре ее согласились принять. В дальнейшем над ангелом будут работать студенты-реставраторы. Они приведут объект в порядок и законсервируют памятник.
Ранее Piter.TV узнал, что копия скульптуры "Девушка с веслом" займет новое место на Крестовском острове не позднее середины мая.
Фото: vk.com/ulyanka_spb
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