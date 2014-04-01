Копия скульптуры "Девушка с веслом" займет новое место на Крестовском острове не позднее середины мая

Доступ к скульптуре решили закрыть из-за вандалов.

Отреставрированную копию скульптуры "Девушка с веслом" вернут на Крестовский остров, когда потеплеет. Это произойдет не позднее середины мая, сообщили Piter.TV в Английском гребном клубе, которому и принадлежит гипсовая статуя.

Скульптуру забрали с привычного места в русле реки Крестовки в конце февраля 2021-го года, остался только постамент. Они стояли на Безымянном острове с 2011 года. На пропажу обратили внимание в группе "Петроградская диаспора" в Facebook. "Девушке с веслом" требовалась реставрация из-за регулярных "набегов" вандалов, которые портили ее. Из-за этого скульптуру приходилось периодически закрашивать. После реставрации ее установят на другое место — на закрытой территории Университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта на противоположном берегу. Статую можно будет увидеть, но только издалека.

В "преображении" скульптуры принимал участие даже известный уличный художник Loketski, который обычно для своих работ использует бесхозные предметы. В марте 2020-го года он сделал из "Девушки с веслом" — "Девушку с ремеслом", придав ей совсем другой смысл. В гребном клубе такой креатив, скорее всего, не оценили. Кроме того, о работе негативно высказались некоторые пользователи, назвав действия стрит-артера вандализмом.

О том, что скульптура нуждалась в реставрации, видно и по трещинам, которые запечатлел пользователь Instagram. Сейчас, как отметили в Английском гребном клубе, ее нет смысла выставлять из-за плохой погоды, даже если бы все работы завершились. В мае будет проходить традиционная Международная регата "Золотые весла". К этому событию "Девушку с веслом" уже точно установят. Мероприятия начнутся с 14 мая.

Фото: Instagram / @lev.lemkov, @loketski, @tanashhha