В подвале дома на Кузнецкой нашли надгробную плиту 19 века

На надгробии указана дата - 1869 год.

В субботу, 30 октября, в подвале дома №20 по Кузнецкой улице в Московском районе местные жители обнаружили надгробие 19 века. Об этом они сообщили в группе "Московский район, Санкт-Петербург" в соцсети "Вконтакте" .

В публикации авторы сообщили, что нашли могильную плиту 19 века. Они добавили, что "ЖСК2 Московского района не реагируют на просьбы убрать". Судя по опубликованной фотографии, на надгробии указана дата - 1869 год. Пользователи группы неоднозначно отнеслись к находке и посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

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Фото: Вконтакте / Московский район, Санкт-Петербург