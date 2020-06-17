Надгробную плиту из подвала дома на Кузнецкой вывезли

Один из жителей дома попросил не выбрасывать плиту на помойку.

В субботу, 30 октября, из подвала дома №20 на Кузнецкой улице вывезли надгробную плиту, которую нашли утром этого же дня. Об этом сообщили жители дома в социальных сетях.

Так, в публикации группы "Московский район, Санкт-Петербург" рассказали, что после сообщений в СМИ ЖКС №2 вывез надгробие из дома. Также уточнили, что один из жителей дома попросил не выбрасывать плиту на помойку. На данный момент не сообщается куда именно увезли плиту.

Добавим, что аварийно-диспетчерской службе сказали, что узнать это получится только в понедельник.

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Фото: Вконтакте / Московский район, Санкт-Петербург