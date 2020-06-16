Восстановлению могилы спортивного журналиста Михаила Эстерлиса помешал коронавирус

На данный момент работы возобновлены.

Работу над надгробной плитой, посвященной спортивному журналисту Михаилу Исаевичу Эстерлису, пришлось приостановить из-за коронавируса. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал сын журналиста — Александр Эстерлис.

В 2017 году плиту повредили вандалы. Варварские действия затронули также могилу супруги Михаила Эстерлиса, которую на данный момент уже восстановили. Теперь ведется работа над плитой журналиста.

Мне важно, чтобы там было две газеты, где он работал: "Ленинградская правда" и "Санкт-Петербургские ведомости", а также два турнира, которые он создал. <...> Но тут вмешался, сами понимаете, коронавирус. И все затормозилось. сказал Эстерлис-младший.

Михаил Исаевич Эстерлис родился в 1923-м году. В 1953-м году окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Более 50 лет проработал в спортивной журналистике, в том числе корреспондентом на семи Олимпийских Играх. Ушел из жизни 22 мая 2008-го года. Похоронен на Смоленском кладбище.

Фото: nekropol-spb.ru