Ущерб составил более 900 тысяч рублей.

В Москве задержали вандалов, разбивших монитор машиниста на железнодорожной станции. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, двое злоумышленников действовали в ночное время рядом с платформой станции Волоколамская. Они повредили дисплей подобранными с земли камнями, после чего скрылись с места происшествия.

Личности подозреваемых были установлены транспортными полицейскими. Отмечается, что оба были в состоянии алкогольного опьянения в момент порчи имущества. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в афере с продажей квартиры умершей женщины.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА