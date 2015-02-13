В Москве задержали вандалов, разбивших монитор машиниста на железнодорожной станции. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, двое злоумышленников действовали в ночное время рядом с платформой станции Волоколамская. Они повредили дисплей подобранными с земли камнями, после чего скрылись с места происшествия.
Личности подозреваемых были установлены транспортными полицейскими. Отмечается, что оба были в состоянии алкогольного опьянения в момент порчи имущества. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в афере с продажей квартиры умершей женщины.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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