В Москве задержали подозреваемого в афере с продажей квартиры умершей женщины

Отмечается, что злоумышленник использовал поддельный паспорт и фиктивный договор купли-продажи.

В Москве полицейские задержали подозреваемого в афере с продажей квартиры умершей женщины. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, житель Подмосковья совместно с неустановленными лицами зарегистрировал право собственности на квартиру стоимостью 14 млн рублей, ранее принадлежавшую женщине, которая скончалась весной этого года. Отмечается, что злоумышленник использовал поддельный паспорт и фиктивный договор купли-продажи.

В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА