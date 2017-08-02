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В Москве задержали подозреваемого в афере с продажей квартиры умершей женщины

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Отмечается, что злоумышленник использовал поддельный паспорт и фиктивный договор купли-продажи.

В Москве полицейские задержали подозреваемого в афере с продажей квартиры умершей женщины. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, житель Подмосковья совместно с неустановленными лицами зарегистрировал право собственности на квартиру стоимостью 14 млн рублей, ранее принадлежавшую женщине, которая скончалась весной этого года. Отмечается, что злоумышленник использовал поддельный паспорт и фиктивный договор купли-продажи.

В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Одинцове полиция выявила 25 нелегальных мигрантов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: афера, москва, полиция, продажа квартиры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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