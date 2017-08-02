Девять нелегалов по решению суда будут выдворены за пределы России.

В Одинцове полиция выявила 25 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

В ходе рейда полицейские проверили документы у работников цеха по производству хлебобулочных изделий. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Суд назначил 16 иностранцам штрафы в размере 5 тысяч рублей каждому. Еще девять нелегалов по решению суда будут выдворены за пределы России.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии группа подростков осквернила Вечный огонь.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА