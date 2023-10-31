На кладбище в Петербурге обрушилась плита на могиле шоумена Романа Трахтенберга

Могила известного шоумена Романа Трахтенберга на кладбище Памяти жертв 9 января более трёх месяцев находится в неудовлетворительном состоянии. В августе с могилы упала и разбилась декоративная плита с изображением артиста.
Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, причиной обрушения плиты стало разрушение крепежных анкеров из-за времени и несовершенства конструкции. Повреждение не является актом вандализма. В комитете заверили, что проблема будет решена.
Ранее Piter.TV сообщал, что в петербургском туалете ТЦ "Прибалтийский" мужчина напал на посетителей.
Фото: скриншот с YouTube-канала "Chester Field"
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