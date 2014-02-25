В Тосненском районе водитель "Мазды" насмерть сбил пешехода

В Тосненском районе 25 октября произошло дорожное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Авария произошла на 11-м километре автодороги Ульяновка – Отрадное. Молодой 19-летний водитель автомобиля "Мазда" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 29-летнего мужчину. В результате пострадавшего отбросило на встречку, где он попал под автобус "Лиаз".
В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. В полиции уточнили, что водителя мазды отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело.
Ранее в массовом ДТП у поселка Приветнинское пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
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