В Тосненском районе водитель "Мазды" насмерть сбил пешехода

За рулем иномарки был 19-лентий водитель.

В Тосненском районе 25 октября произошло дорожное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла на 11-м километре автодороги Ульяновка – Отрадное. Молодой 19-летний водитель автомобиля "Мазда" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 29-летнего мужчину. В результате пострадавшего отбросило на встречку, где он попал под автобус "Лиаз".

В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. В полиции уточнили, что водителя мазды отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело.

Ранее в массовом ДТП у поселка Приветнинское пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv