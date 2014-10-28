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В массовом ДТП у поселка Приветнинское пострадал мужчина

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В аварии столкнулись четыре автомобиля.

В субботу, 30 октября, около поселка Приветнинское в Полянском сельском поселении Выборгского района произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Известно, что дорожное происшествие произошло в 10:42 в аварии столкнулись четыре автомобиля, уточняют очевидцы в группе  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Судя по опубликованным фотографиям и видеозаписям, авария "разделилась" на две части. Так, в одной - песковоз и внедорожник. А во второй – два легковых автомобиля, к которым и приехала машина скорой помощи. Известно, что медики скорой начали оказывать помощь пострадавшему мужчине на месте. Об остальных пострадавших информация не поступала. 

Ранее "Горэлектротранс" контролирует ситуацию по ДТП с двумя трамваями на Бухарестской улице.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: всеволожский район, дтп, приветинское
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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