"Горэлектротранс" контролирует ситуацию по ДТП с двумя трамваями на Бухарестской улице

Авария произошла утром, обстоятельства еще неизвестны.

Утром в четверг, около 9:50 часов, на Бухарестской улице у проспекта Славы один трамвай задел другой. Обстоятельства ДТП выясняются.

На место прибыла комиссия "Горэлектротранса" под личным руководством директора предприятия Дениса Минкина. Также работают оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, получены ушибы и легкие травмы.

Отмечается, что "Горэлектротранс" заинтересован в оперативном и предметном расследовании обстоятельств ДТП.

В настоящее время трамвайное движение на участке отведено.

Ранее мы писали, что на Бухарестской столкнулись два трамвая.

Фото: Piter.tv