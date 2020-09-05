В Конго восьмерых женщин обвинили в колдовстве и сожгли на костре

За прошедшие четыре месяца в республике сожгли более 300 женщин.

Жители Демократической Республики Конго сожгли восемь женщин, обвинив их в колдовстве. Об этом информирует британская газета The Guardian, ссылаясь на сообщения местных правозащитников.

Юристы утверждают, что в провинции Южное Киву идет "охота на ведьм", жертвами которой за последние четыре месяца стали более 324 женщины. По словам правозащитников, для выявления "колдуний" местное население используют баджакази – самопровозглашенных экстрасенсов.

Специалисты утверждают, причиной происходящего в Конго является "вакуум в управлении".

Это явление возрождается, потому что государство не справляется со своими основными задачами - полиция и система правосудия не выполняют свою работу. Боско Мучукива, профессор социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву

Правозащитники подчеркивают, найти баджакази, а также тех, кто причастен к сожжению женщин, практически невозможно, так как сами местные жители покрывают их. Полиция утверждает, что проводит расследование по данному делу, однако юристы заявляют о бездействии правоохранителей.

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