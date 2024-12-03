Путин назвал Конго надежным партнером России

Глава государства отметил, что у двух стран наблюдаются стабильные торговые отношения.

Президент РФ Владимир Путин назвал Конго надежным партнером Москвы. Об этом он заявил на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине.

Глава государства отметил, что у двух стран наблюдаются стабильные торговые отношения. Он подчеркнул, что нужно предпринимать необходимые усилия и поднимать их на новый уровень. Также Путин заявил, что большинство студентов из Конго продолжают в России свою профессиональную подготовку.

Ранее мы сообщали, что Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине.

Видео: kremlin.ru