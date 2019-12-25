Агентство Moody’s ухудшило прогноз роста российского ВВП

Об этом и многом другом говорится в свежеопубликованном отчете агентства.

Прогноз роста ВВП России в 2020 году от международного рейтингового агентства Moody"s оказался понижен на один процент, с 0,5% с 1,5%. Причиной этому стало падение цен на нефть и мировая пандемия коронавируса.

Согласно отчету агентства, в 2020 году, скорее всего, российский бюджет перейдет к незначительному дефициту вместо ожидаемого профицита в 1,5% ВВП. Низкая цена на нефть создаст кредитные трудности для страны. Однако эксперты агентства заявили, что в правительстве будут придерживаться поддержки экономического роста, используя накопленные средства из Фонда национального благосостояния.

Ранее мы сообщали о том, что Fitch изменило прогноз банковской системы РФ на "негативный". Той же отметки агентства удостоились системы в РФ, Украине, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии и Грузии.