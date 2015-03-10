Ника Холберт скончалась на месте, офицер с ранениями госпитализирован.

Афроамериканка умерла после перестрелки с полицейским в Нэшвилле. Об этом сообщили американские журналисты. По данным местных СМИ, офицер Джош Бейкер остановил автомобиль, владелец которого имел шесть штрафов за наркотические вещества. за рулем транспортного средства оказалась 31-летняя Ника Холберт.

Полицейский решил задержать женщину, но та попыталась убежать. Затем афроамериканка хотела скрыться от представителя закона на автомобиле. Бейкер выстрелил в нарушительницу из электрошокера. В ответ на это пострадавшая открыла огонь по офицеру. После этого копу пришлось применить служебное оружие.

Холберт скончалась на месте от полученных ран. В настоящее время полицейский госпитализирован с огнестрельными ранениями.

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Фото: Telegram/LifeShot