Афганский спецназ приступил к операции по очистке Кундуза от талибов

Силовикам удалось отбить несколько редакций СМИ и городскую площадь.

Отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по выдворению сторонников радикального движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ) из районов города Кундуз. Об этом информирует пресс-служба Минобороны государства.

По данным военного ведомства, силовикам удалось очистить от боевиков одну из площадей города и прилегающие к ней улицы. Кроме того, на данный момент взяты под контроль некоторые редакции СМИ.

В Минобороны подчеркнули, боевики нанесли первую атаку на город примерно сутки назад, однако военнослужащие Афганистана сумели дать отпор, вследствие которого талибы* (*Талибан, террористическая организация, запрещена на территории РФ) понесли большие потери.

Ранее афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов.

Видео: Telegram/Военный обозреватель