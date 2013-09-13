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Афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов
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Афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов

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Фавад Аман рассказал об ударе ВВС по позициям террористов.

Афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов. Об этом журналистам рассказал заместитель главы пресс-центра Минобороны Кабула Фавад Аман. Чиновник пояснил, что в ночь на 7 августа правительственные силы отразили наступление боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Известно, что террористы планировали захватить города Файзабад и Талукан. 

Десятки террористов были убиты и ранены в ходе ответной операции на окраинах городов.

Фавад Аман, представитель Минобороны Афганистана

На окраине Талукана военными Кабула был убит теневой губернатор талибов. Это произошло в уезде Дашт Арчи. Вместе с ним погибли еще 11 боевиков. ВВС Афганистана нанесли авиационный удар по позициям  талибов, расположенным в городе  Зарандж провинции Нимруз. Военным удалось уничтожить 14 боевиков и теневого губернатора талибов в Нимрузе Абдула Халика.

Талибы захватили столицу провинции Нимруз в Афганистане.

Фото: Pixabay.com

Теги: афганистан, ближний восток, талибы, талукан, фавад аман, файзабад
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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