Фавад Аман рассказал об ударе ВВС по позициям террористов.

Афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов. Об этом журналистам рассказал заместитель главы пресс-центра Минобороны Кабула Фавад Аман. Чиновник пояснил, что в ночь на 7 августа правительственные силы отразили наступление боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Известно, что террористы планировали захватить города Файзабад и Талукан.

Десятки террористов были убиты и ранены в ходе ответной операции на окраинах городов. Фавад Аман, представитель Минобороны Афганистана

На окраине Талукана военными Кабула был убит теневой губернатор талибов. Это произошло в уезде Дашт Арчи. Вместе с ним погибли еще 11 боевиков. ВВС Афганистана нанесли авиационный удар по позициям талибов, расположенным в городе Зарандж провинции Нимруз. Военным удалось уничтожить 14 боевиков и теневого губернатора талибов в Нимрузе Абдула Халика.

Талибы захватили столицу провинции Нимруз в Афганистане.

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