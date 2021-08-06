Талибы захватили столицу провинции Нимруз в Афганистане

Террористы заняли большую часть города Заранж.

Талибы захватили столицу первой из 34 провинций Афганистана — Нимруз. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Tolo News со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что операция проведена силами радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Под контроль боевиком попал город Заранж, расположенный на юго-западе страны.

В настоящее время талибы распространились на большую часть города и занимаются там грабежом. На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что вооруженные мужчины выносят из домов местного населения личное имущество.Также появились данные о том, что боевики захватили полицейский участок в Заранже.

Напомним, что с 3 августа правительство Афганистана эвакуирует жителей осажденного населенного пункта Лашкаргах. Большая часть провинции контролируется боевиками из "Талибана". Глава военного подразделения официального Кабула генерал Сами Садат призвал граждан как можно скорее покинуть город.

Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти, TOLOnews