В аэропорту Риги приземлился самолет "Аэрофлота", который подал сигнал бедствия

На борту Superjet 100-95B произошла внештатная ситуация.

В аэропорту Риги приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", который отправил сигнал бедствия. По данным трекера Flightradar24, пилоты выставили код 7700. Как правило, он говорит о внештатной ситуации на борту, чаще всего — об отказе одной из систем лайнера.

Пилоты Superjet 100-95B отправили сигнал бедствия, а затем резко снизили высоту до 10 тысяч футов (около 3 км).

Сейчас авиалайнер приземлился в аэропорту Риги. Пострадавших на борту не оказалось. По предварительной версии, пилот подал сигнал бедствия из-за сбоя в системы кондиционирования и нарушения давления в кабине.

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Видео: Piter.TV, YouTube