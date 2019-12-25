Аэропорт "Пулково" снова заминировали анонимы

Полиция проверяет терминал и самолеты.

Днем в среду, 15 июля, неизвестные снова прислали в аэропорт "Пулково" электронное письмо о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе оператора аэропорта.

Накануне Пулково подверглось аналогичной угрозе, из-за которой пришлось задержать несколько рейсов, возвращать пассажиров из нескольких самолетов обратно к гейту и проверять терминал и воздушные судна. Вчерашняя угроза оказалась ложной, и аэропорт вернулся к работе.

На данный момент в Пулково ведутся похожие полицейские проверки, ряд рейсов снова задержат на время досмотра самолетов. Пассажирам рекомендовали следить за информацией на табло, где отмечается актуальное время вылетов.

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Фото: Piter.TV