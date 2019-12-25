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Выборгская полиция возбудила уголовное дело против поджигателя "Mercedes"
Сегодня, 14:56
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lizapoluda

Выборгская полиция возбудила уголовное дело против поджигателя "Mercedes"

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Оперативники разыскивают виновного.

Во вторник, 14 июля, злоумышленник, совершивший на днях поджог "Mercedes" в Выборге, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил 47news.

Напомним, что в минувший понедельник на улице Мира произошло возгорание Mercedes Benz. Материальный ущерб составил 4,6 миллиона рублей.
В результате полиция возбудила дело по статье  "Умышленное повреждение имущества путем поджога". На данный момент пироман находится в розыске.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают эвакуацию автохлама.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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