Выборгская полиция возбудила уголовное дело против поджигателя "Mercedes"

Оперативники разыскивают виновного.

Во вторник, 14 июля, злоумышленник, совершивший на днях поджог "Mercedes" в Выборге, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил 47news.

Напомним, что в минувший понедельник на улице Мира произошло возгорание Mercedes Benz. Материальный ущерб составил 4,6 миллиона рублей.

В результате полиция возбудила дело по статье "Умышленное повреждение имущества путем поджога". На данный момент пироман находится в розыске.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают эвакуацию автохлама.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting