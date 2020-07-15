Видео: в Выборге продолжают эвакуацию автохлама

В Выборге продолжаются мероприятия по эвакуации автохлама с территории города. Брошенные автомобили становятся помехой дорожному движению, работе уборочной техники, часто занимают парковочные места и в целом портят внешний вид города.
В работе по очистке городских улиц от брошенных автомобилей принимают не только специалисты администрации и сотрудники ГИБДД, но и сами горожане. Так, большая часть автохлама выявляется благодаря обращениям выборжан.
На сегодняшний день запланирована эвакуация трех транспортных средств, в адреса собственников которых были направлены уведомления о необходимости эвакуации транспортного средства, также на транспортных средствах были размещены предписания о необходимости их эвакуации.
Александр Галкин, ведущий специалист отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район".
Корреспондент Piter.TV побывал по адресу Советская, 4, где в ходе рейда было выявлено брошенное транспортное средство. По внешним признакам, а именно: спущенным колёсам, ржавчине на кузове, механическим повреждениям видно, что автомобиль уже давно никуда не выезжал.
На Морской набережной, 28 автомобиль в непригодном состоянии занимал парковочное место возле дома. Жители подали заявку в администрацию Выборгского района, и сейчас проходят работы по эвакуации бесхозного автомобиля.
В обоих случаях для владельцев автомобилей были размещены предписания непосредственно на их транспортных средствах. Согласно предписанию, если в течение двух недель собственник не снимет автомобиль с учета и не перевезет его на собственную территорию, то брошенный транспорт будет эвакуирован.
В настоящее время началась процедура о признании ранее эвакуированных транспортных средств бесхозными, по результатам которой будет принято решение об их утилизации.
- отмечает Галкин.
Напомним, что разукомплектованный транспорт можно забрать по адресу Ленинградское ш. д.73. или обратиться по телефонам 8-813-78-2-63-20 и 8-950-000-77-33.
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