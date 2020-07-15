Видео: в Выборге продолжают эвакуацию автохлама

Бесхозный транспорт убирают с парковок, дорог и дворов города.

В Выборге продолжаются мероприятия по эвакуации автохлама с территории города. Брошенные автомобили становятся помехой дорожному движению, работе уборочной техники, часто занимают парковочные места и в целом портят внешний вид города.

В работе по очистке городских улиц от брошенных автомобилей принимают не только специалисты администрации и сотрудники ГИБДД, но и сами горожане. Так, большая часть автохлама выявляется благодаря обращениям выборжан.

На сегодняшний день запланирована эвакуация трех транспортных средств, в адреса собственников которых были направлены уведомления о необходимости эвакуации транспортного средства, также на транспортных средствах были размещены предписания о необходимости их эвакуации. Александр Галкин, ведущий специалист отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район".

Корреспондент Piter.TV побывал по адресу Советская, 4, где в ходе рейда было выявлено брошенное транспортное средство. По внешним признакам, а именно: спущенным колёсам, ржавчине на кузове, механическим повреждениям видно, что автомобиль уже давно никуда не выезжал.

На Морской набережной, 28 автомобиль в непригодном состоянии занимал парковочное место возле дома. Жители подали заявку в администрацию Выборгского района, и сейчас проходят работы по эвакуации бесхозного автомобиля.

В обоих случаях для владельцев автомобилей были размещены предписания непосредственно на их транспортных средствах. Согласно предписанию, если в течение двух недель собственник не снимет автомобиль с учета и не перевезет его на собственную территорию, то брошенный транспорт будет эвакуирован.

В настоящее время началась процедура о признании ранее эвакуированных транспортных средств бесхозными, по результатам которой будет принято решение об их утилизации. - отмечает Галкин.

Напомним, что разукомплектованный транспорт можно забрать по адресу Ленинградское ш. д.73. или обратиться по телефонам 8-813-78-2-63-20 и 8-950-000-77-33.