Во дворе Выборга сгорел Mercedes

Пострадавших в результате возгорания нет.

В ночь на понедельник, 13 июля, на улице Мира в Выборге произошло возгорание в припаркованном автомобиле "Mercedes". Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ленинградской области.

На место происшествия выехала смена 52 пожарно-спасательной части города. С огнем удалось справиться всего за 15 минут. Никто не пострадал.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются пожарным надзором.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting