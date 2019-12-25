  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в гараже сланцевского ГИБДД уничтожил большинство машин
Сегодня, 15:08
30
lizapoluda

Пожар в гараже сланцевского ГИБДД уничтожил большинство машин

0 0

Уцелел только один служебный автомобиль.

В ночь на понедельник, 13 июля, в городе Сланцы произошёл пожар в гараже местного отделения УГИБДД. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль Ленинградская область". 

В результате происшествия инспекторы остались без личного транспорта – огонь уничтожил весь личный транспорт, кроме автомобиля "Нива". 

Патрульным службам приходится привыкать к новым условиям. В машине посещаются 4 человека. 

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе загорелся крупный ангар.

ГФото: Piter.TV

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии