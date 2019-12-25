В Пулково задержали рейсы из-за анонимного звонка о минировании

Полиция проверяет самолеты и терминал.

В аэропорту "Пулково" 14 июля внезапно задержали несколько рейсов до Москвы, Геленджика, Краснодара, Минеральных Вод. Причиной тому, по информации "Фонтанки", стало анонимное сообщение о минировании здания терминала и самолетов.

Пассажиров, которые успели сесть в самолеты, снова уводили в здание аэропорта, сами воздушные судна отправляли на проверку. Капитан одного из кораблей сказал петербуржцам, что на соседнем самолете произошел "акт незаконного вмешательства", поэтому рейсы задержали. Полиция также начала обход терминалов.

В Лондоне, тем временем, после экстренной посадки самолета арестованы два человека.

Фото: Piter.TV