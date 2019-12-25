В Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека

Рейсу в Дублин пришлось приземлиться в Лондоне из-за записки с угрозой.

В Лондоне после экстренной посадки самолета Boeing 737 арестованы два человека. Об этом сообщили местные правоохранительные органы из графства Эссекс и издание Essex Live.

Напомним, что вечером 13 июля рейс из Кракова в Дублин, который выполняла авиакомпания Ryanair, совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед. Экипаж получил информацию о нахождении на борту пассажирского самолета бомбы. Записка с предупреждением находилась в туалетной комнате лайнера. Все пассажиры были эвакуированы, а самолет отогнан на стоянку для проверки.

После проведения следственных мероприятий в самолете мы смогли установить, что на борту не было ничего подозрительного. Самолет был передан обратно аэропорту Станстеда и компании-оператору полиция Эссекса

По данному делу задержаны двое мужчин. Подозреваемым 47 и 26 лет. В настоящее время они находятся под стражей.

Пилот посадил самолет с разбитым стеклом и спас пассажиров.