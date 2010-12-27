Аэропорт Пулково предложили назвать в честь Сергея Шнурова

Для попадания в лонг-лист конкурса ему необходимо набрать более 500 голосов

Петербуржцы предложили назвать аэропорт "Пулково" в честь фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram, куда выложил снимок в пионерском галстуке.

Из поста музыканта следует, что для попадания в лонг-лист конкурса ему необходимо набрать более 500 голосов. В данный момент среди основных претендентов на дополнительное имя петербургского аэропорта числятся имена Петра I, Александра Невского, Екатерины II, Ф. Достоевского, А. Пушкина, П. Чайковского и других.

В качестве противников предложения выступила партия "Коммунисты России", представитель которой заявил, что, несмотря на талант музыканта, он не может представлять "культурную столицу". Также он отметил, что называть аэропорт в честь живого деятеля культуры некорректно, так как его образ еще может поменяться.

Напомним, что в Росси проходит акция по присвоению аэропортам России имен великих деятелей. Конкурс проходит в несколько этапов. Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября.

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Фото: инстаграм Сергея Шнурова