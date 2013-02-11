Аэропорт Магнитогорска принял первые рейсы после реконструкции

Марат Хуснуллин рассказал о проведенных работах в Челябинской области.

Аэропорт российского города Магнитогорска начал принимать и отправлять первые рейсы после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Известно, что воздушная гавань приняла первый рейс, осуществлявшийся по маршруту "Москва – Магнитогорск". Информацией о возобновлении функционирования объекта в регионе в социальных сетях поделился вице-премьер страны марат Хуснуллин. Дополнительно губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что такое событие станет большим и значимым для всего Южного Урала. Уточним, что в расписании аэропорта запланированы рейсы в Москву, Санкт-Петербург, МинВоды, Самару, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Мероприятия по обновлению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска начались 1 июня текущего года. Полеты по всем направлениям были приостановлены. Реконструкция аэродромной инфраструктуры все еще продолжается. Позже властями будет расширен перрон для стоянки и обслуживания самолетов, а также создано новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, терминал с символичным дизайном. Все работы в аэропорту планируется завершить в следующем году.

В России в 2023 году планируют сдать более 103 млн кв. м жилья.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин