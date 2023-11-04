В России в 2023 году планируют сдать более 103 млн кв. м жилья

Марат Хуснуллин рассказал о темпах создания жилья в стране.

Свыше 103 миллионов квадратного жилья введут в эксплуатацию в России по результатам 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал заместитель российского председателя правительства Марат Хуснуллин. Чиновник заметил, что страна опережает темпы Китая по вводу в эксплуатацию жилья на душу населения.

Мы видим, что мы идем на очередной рекорд по вводу жилья. За 103 млн. кв. м жилья сдадим. Губернаторы подтверждают это. Марат Хуснуллин, вице-премер РФ

Чиновник оценил значение развития градостроительного потенциала для сдерживания цен на жилье в России. Количество новых проектов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 19 процентов. Однако даже такой уровень власти называли недостаточным. Марат Хуснуллин подчеркнул, что чем больше будет объектов, то тем сильнее станет конкуренция, уменьшается стоимость для потребителя. Зампред правительства в качестве примера привел Ленинградскую область, на территории которой высокое предложение жилья привело к снижению цены на 22%.

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Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"