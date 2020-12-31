Адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-слушания в суде

Перуанский адвокат Гектор Роблес занялся сексом со своей клиенткой во время онлайн-слушания, которое проходило в Zoom. Все происходящее видели судья и другие сотрудники. Об этом сообщило издание Daily Mail.
На кадрах видно, как мужчина разделся и сел на стул, после чего к нему подошла обнаженная клиентка. Помощница адвоката пыталась донести до него, что все видят происходящее. Мужчина так и не услышал этого.
Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия.
судья
Судья дал указание прокуратуре немедленно начать расследование в отношении Гектора Роблеса, заседание было прервано.
Ранее порнозвезда Ванна Бардо раскрыла изнанку профессии.
Видео: Youtube/Schengen Story News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Это просто недопустимо.