Адвокат Трампа: экс-президент США следил за обыском при помощи видеонаблюдения

Кристина Бобб рассказала, что семья политика наблюдала за оперативными мероприятиями в поместье Мар-а-Лаго.

Адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа заявила о том, что экс-президент США и члены его семьи удаленно следили за обыском ФБР в его доме во Флориде при помощи видеонаблюдения. В момент происшествия они находились в Нью-Йорке. Соответствующей информацией с журналистами телеканала Real America"s Voice поделилась Кристина Бобб.

Я думаю, что у них в Нью-Йорке - у президента Трампа и его семьи - был, вероятно, обзор получше, чем у меня. Дело в том, что у них была система видеонаблюдения, и они могли смотреть. Кристина Бобб, адвокат Дональда Трампа

Юрист Бобб во время обысков находилась на парковке для того, чтобы подготовить документацию и ответить на вопросы силовиков. По мнению юриста, семья Трампа имеет лучшее представление о том, что в момент обыска происходило в доме. При этом агенты ФБР просили сотрудников поместья отключить камеры. Это требование персонал выполнил, но на очень короткий период времени. В ситуацию вмешались адвокаты, поэтому видеонаблюдение было включено снова.

Напомним, что федеральный суд Южного округа штата Флорида предписал экс-президенту к 12 августа определиться, будет ли политик возражать против или согласен с разглашением ордера на обыск в его поместье. Дональд Трамп выступает за предание ордера гласности.

Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в имении Трампа.

Видео: Youtube/NewsNation